Tommasi: "Capire se per il mondo del calcio può essere accorciato il tempo di quarantena"

Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, ha parlato ai microfoni di Tgr Veneto affrontando il tema Coronavirus e soprattuto le modalità di gestione dei test da effettuare ai calciatori.

“Quello che abbiamo sempre chiesto è la massima sicurezza e il controllo medico di tutti quelli che sono chiamati a far parte del gruppo, quindi sia giocatori che tecnici, che gli staff medici e tutte le persone che servono per mandare avanti una squadra di calcio. Abbiamo chiesto che siano i medici ovviamente a darci delle indicazioni e a trovare la modalità per andare avanti in sicurezza con chi non è positivo. Servono delle norme per tutti per capire se per il mondo del calcio, per l'attività sportiva di una squadra che aumenta il numero dei test, può essere accorciato il tempo della quarantena, altrimenti può diventare un problema, sicuramente quando si andrà a giocare, ma può diventare un problema anche in questa fase in cui si effettuano allenamenti di gruppo".