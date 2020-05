Mihajlovic rivela: “Ibra mi ha chiamato, vuole lasciare il Milan”

Il ritorno sul campo d’allenamento del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è stata sicuramente una delle notizie più belle delle ultime settimane.

L’ex terzino della Lazio, durante una conferenza stampa dello scorso Luglio, aveva dichiarato di avere la Leucemia.

La notizia lo aveva piegato ma non lo ha spezzato: dopo lunghi mesi di lotta è. Finalmente, ritornato a calcare il campo d’allenamento.

Ritrovato il suo guerriero, ora il Bologna ha intenzione di pensare più in grande: “Il Bologna l'anno prossimo vorrà lottare per andare in Europa".

Lo ha dichiarato lo stesso Mihajlovic ai microfono di “Vece sa Ivanom Ivanovicem”, noto talk show della televisione serba.

Inoltre l’ex difensore dell’Inter ha spostato l’attenzione su alcuni rumors di mercato, che nelle ultime ore sembrerebbero diventare sempre più concreti e che vedrebbero Ibrahimovic spostarsi da Milano a Bologna:

"Zlatan Ibrahimovic mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o tornerà in Svezia”

Lo svedese, che a gennaio aveva firmato per sei mesi al Milan (con l’opzione di rinnovo per un anno), è stato davvero al di sotto delle aspettative durante gli utlimi mesi al mIlano registrando 8 presenze e 3 reti stagionali.

Chissà quale sarà il futuro dell’ex campione della Juventus. Molto suggestiva sarebbe l’ipotesi che lo vedrebbe, a partire da giugno, alla corte di Mihajlovic nella splendida cornice bolognese.