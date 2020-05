Ibrahimovic contro la serie A: “Grazie Bundesliga, loro dicono, loro fanno”

Oggi la Bundesliga è ufficialmente ripartita con i match validi per la 26a giornata di campionato, mettendo, così, fine ad una sospensione di oltre due mesi iniziata in contemporanea con la diffusione del Coronavirus.



Il campionato tedesco ha attirato su di sè gli occhi del mondo intero, questa si è rivelata una notizia meravigliosa per gli appassionati di calcio, anche se non sono mancate le polemiche da parte di chi, invece, attende ancora notizie sul proprio campionato.Ibra, che è tornato in Italia dopo oltre due mesi trascorsi in Svezia, non è mai banale, e ancor meno lo è sui social.Infatti, il centravanti del Milan quest’oggi all’inizio del derby tra Borussia Dortmund e Schalke 04, ha scritto su Instagram: “They say, they do” ovvero “Loro dicono, loro fanno”, riferendosi implicitamente all’incertezza che in questo momento regna sovrana in Serie A.Lo svedese è apparso visibilmente stanco della situazione intricata nel campionato italiano e invita nuovamente i massimi esponenti del calcio italiano a prendere una decisione, magari seguendo l’esempio dei tedeschi.La risposta del campionato tedesco non ha tardato ad arrivare: ''Prego, tu sei il benvenuto", seguita a ruota da un "Ci vedremo presto" del rossonero.Ibrahimovic ha giocato in tutti i Campionati maggiori europei tranne in Germania, e queste parole non lasceranno indifferenti il popolo rossonero in quanto sanno di un addio definitivo.