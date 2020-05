Spadafora: il campionato riprenderà solo in sicurezza, no a fretta e strumentalizzazioni

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, rimane sempre prudente sulle azioni di sicurezza da valutare per riuscire a riprendere il campionato.

In una informativa al Senato urgente così si è espresso Spadafora: "Se il campionato di calcio riprendera', come tutti auspichiamo, lo farà perché ci arriveremo dopo una successione ordinata di azioni e protocolli svolti tali da consentire di riprendere in sicurezza per tutti coloro che sono coinvolti in questo mondo. Non era possibile decidere solo per fretta irresponsabile o spinte strumentali".

Si è anche valutata l'efficacia del Protocollo della Figc attraverso le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico: "L'altro giorno sono arrivate le valutazioni del Comitato tecnico scientifico sul Protocollo della Figc, sono osservazioni numerose e ne cito 3 particolarmente significative: garantire che se durante gli allenamenti dovesse emergere un positivo, la squadra e tutto lo staff tecnico restino in quarantena senza alcun contatto esterno; che siano i medici delle società ad assumersi tutte le responsabilità dell'attuazione del protocollo, oppure che i numerosi test molecolari previsti per i calciatori non vengano fatti a discapito di tutti gli altri cittadini. Credo- ha concluso Spadafora- che le osservazioni saranno prese in considerazione dalla Figc, che immagino riadatterà il proprio Protocollo per consentire la ripresa degli allenamenti dal 18 maggio".