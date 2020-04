Lotito: "Hanno interrotto il campionato nel miglior momento della Lazio"

Ai microfoni del Tgr Lazio Rai, è intervenuto il presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha fatto il punto sulla ripartenza della campionato: "La Lazio ha rispettato il ruolo del governo. Purtroppo nel momento in cui eravamo in una particolare condizione fisica, mentale e di gruppo, il campionato è stato interrotto. Ciò ha portato ad un decadimento atletico e di concentrazione. Mi auguro che, una volta ripartiti, i giocatori siano consapevoli di essere un grande gruppo e che ritrovino la stessa determinazione."Sul business che genera il calcio ha poi aggiunto:"Questo sport in Italia è una grande industria e genera un indotto di un miliardo e duecento milioni. Lo stesso Coni ha 460 milioni di finanziamento e il calcio produce miliardi ricavi."Ripartire quindi, non è solo una questione sportiva e di salute.