Il presidente degli arbitri della Fifa Collina sul Var: "Finora più pro che contro”

Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitri della Fifa ed ex arbitro internazionale, ha parlato del Var e delle modifiche al regolamento calcistico discusse nell'ultima riunione dell'Ifab nell'intervista concessa oggi a “Tutti Convocati” su Radio 24.



Ecco le sue parole: ''Il Var? È un percorso irreversibile, dovremo continuare a migliorarlo e ci lavoriamo per farlo diventare ancora più omogeneo in tutto il mondo in maniera tale che non ci siano differenze. E di farlo diventare più democratico, anche nei paesi dove ci sono meno risorse economiche. È una tecnologia al servizio dell'uomo, ma è sempre l'uomo che prende la decisione finale. L'uomo per definizione è fallibile. Poi dipende dalle varie culture quanto sia possibile accettare un errore o meno, e da qui il differente utilizzo che c'è stato recentemente, sperando che in futuro ci sia una maggiore uniformità di utilizzo. Pensiamo che sia sempre esistito: io la prima volta che discussi del Var era novembre 2014. In cinque anni e pochi mesi siamo passati da un'idea da studiare ad utilizzarlo in tutte le leghe più importanti del Mondo e anche nelle competizioni più importanti come i Mondiali”.Collina aggiunge anche che, a suo parere, la tecnologia andrebbe migliorata: "La valutazione è sicuramente positiva, i pro sono molto più dei contro. L'obiettivo è quello di continuare a lavorare per cercare di fare meglio perché siamo ancora in una fase iniziale, sin dall'inizio abbiamo detto agli arbitri che la maniera migliore per dimostrare solidarietà ed amicizia tra di loro non è quella di non dire che chi in campo ha fatto un errore, ma evidenziarlo e richiamarlo".