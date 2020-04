Gravina: “Va conclusa la stagione, lavoriamo sul come non su quando”

Aleggiano moltissime ipotesi attorno alla ripresa dei campionati calcistici, ma Gabriele Gravina, ribadisce che l'obiettivo della Federcalcio è quello di portare a termine i campionati fermi dal 9 marzo a causa dell'emergenza coronavirus: "Ho il massimo rispetto per la scienza e per chi ha la responsabilità di applicarla, ma non posso ammainare la bandiera. Lavoriamo sul come, non sul quando. Quando il Paese tornerà a vivere, quando ci saranno le condizioni per altri settori tornerà anche il calcio. Lo dico una volta per tutte: il campionato va portato a termine. C'è tempo. Respingo al mittente tutte le accuse di chi vede nel calcio un mondo governato da interessi lontani dal contesto sociale del Paese. Al contrario, della nostra ripartenza beneficerebbe tutto il sistema. Penso allo sport di base, all'indotto e al valore sociale del nostro movimento".