Calenda: un uovo di Pasqua come gesto di pace ai tifosi della Lazio

Dopo la discussione scoppiata su Twitter sul profilo del leader di Azione per un commento irrisorio: "I laziali non votano. Non capiscono la scheda elettorale. È noto", Calenda ha provato a sedare la discussione.

Un uovo di Pasqua targato dai colori biancocelesti ha provato a fungere da colomba di pace in questa diatriba digitale scoppiate tra le righe di Twitter.

Un uccellino blu del web, un'aquila biancoceleste e una colomba bianca hanno acceso le ore di questa domenica pasquale.

una serie di critiche e di botta e risposta di Calenda, che a un certo punto ha tirato in ballo anche il virologo Burioni, noto per la sua indiscussa fede per la squadra di Ciro Immobile e compagni: "Burioni non è laziale è un romanista mancato".

E' ovvio che le fedi calcistiche non riescono a placarsi nonostante il delicato momento che il mondo dello sport sta vivendo.