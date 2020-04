Campionato e stipendi: incontro tra Lega Serie A e Assocalciatori

Assemblea di Lega tra i Presidenti delle squadre di Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori per decidere sul futuro del campionato e sulla questione del taglio degli stipendi.

La Uefa spinge per portare a termine la stagione, a costo di sfiorare nel mese di luglio. I vari club sono divisi, favorevoli a scendere di nuovo in campo sono: Juventus- Lazio- Napoli- Roma- Lecce- Parma- Sassuolo e Verona. I Presidenti Lotito (Lazio) e De Laurentiis (Napoli) sono decisi a ricominciare gli allenamenti alla fine delle restrizioni imposte dal decreto.

Altri team vogliono vedere l’evoluzione del Coronavirus per scegliere se tornare a giocare o no. Inter- Atalanta- Milan- Bologna- Cagliari e Fiorentina in questa “rosa”.

Negativi a riprendere le partite: Brescia- Sampdoria- Genoa- Spal-Torino e Udinese.

Il Presidente dell’assocalciatori Damiano Tommasi è fermo sul tema del congelamento degli stipendi: la Lega chiede che il periodo sia da marzo a giugno, mentre il sindacato è favorevole solo per il mese di aprile. Con la volontà di creare, tramite il congelamento degli stipendi, un fondo da destinare alla Lega Pro e alla Lega Nazionale Dilettanti.