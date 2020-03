Cagliari, ufficiale l'esonero di Rolando Maran

Rolando Maran non è più l'allenatore del Cagliari. La notizia, già nell'aria da qualche ora, è stata ufficializzata dalla società rossoblu con una nota sul sito ufficiale.

La squadra sarda dopo un inizio sfolgorante in campionato che l'ha vista battagliare anche per la zona Champions League è entrata in una spirale negativa cominciata con la sconfitta sul gong contro la Lazio e culminata in 11 partite senza vittorie, ultima quella di ieri sera contro la Roma, risultata fatale al tecnico trentino.