Coppa Italia: Juventus-Milan vietata ai tifosi provenienti dalle regioni a rischio

Una decisione che farà sicuramente discutere, anche alla luce di quanto successo con il rinvio di Juventus-Inter. La semifinale di ritorno di Coppa Italia a Torino tra i bianconeri e il Milan sarà giocata a porte aperte ma con delle limitazioni.

L'accesso infatti sarà precluso per le ormai connaturate ragioni di prevenzione del contagio del coronavirus per i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ovvero le regioni considerate a rischio.

A comunicarlo è il prefetto Claudio Palomba al termine di un tavolo di sicurezza, oggi a Torino alla sede della Croce Rossa, sull'emergenza Coronavirus.