Zeman tende la mano alla Juve: "I rigori di ieri ci potevano stare"

Quest'oggi a Coverciano per la cerimonia di premiazione della "Panchina d'Oro" era presente anche Zdenek Zeman. Interpellato sulle polemiche in merito ai rigori assegnati alla Juve nel match contro la Fiorentina il tecnico boemo non è apparso così rigido ed ha definito i due penalty "due rigori che si possono dare, poichélo hanno deciso gli arbitri ed il Var".

L'ex allenatore di Foggia, Lazio e Roma ha speso anche due parole sul tanto discusso aiuto tecnologico: "Se usata nei modi giusti - ha affermato - aiuta a decidere le cose"