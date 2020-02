Una frase di Zeman accusata di sessismo: "In Italia le donne di solito stanno in cucina"

Pensare che era considerato un avanguardista Zdenek Zeman. Il tecnico boemo nel parlare calcio femminile si è lasciato andare ad un'affermazione non attinente al pallone e sicuramente di pessimo gusto: "Di solito in Italia le donne stanno in cucina".

L'ex tecnico di Roma e Lazio alla cosa ha dato il giusto peso, probabilmente inconsapevole di come potevano essere le lette le sue parole, in un momento storico nel quale l'argomento è di una certa sensibilità, non solo in quell'ambito calcistico del quale ha riconosciuto la crescita: "Lo sviluppo c'è ed è grande, anche per la partecipazione positiva ai Mondiali. Il calcio femminile sta esplodendo solo ora perché in Italia abbiamo tanti problemi già con il calcio maschile, in Serie B e Serie C, e le donne nel calcio vengono sempre dopo. Vedremo se riusciranno a fare un altro passo avanti". Segno del fatto che in realtà volesse esprimere un concetto più alto e meno gretto.

Il discorso completo

Ecco che cosa ha detto Zeman: "Certamente il calcio femminile oggi è in grande sviluppo in Italia. Ho visto la partecipazione dell'anno scorso al Mondiale. Speriamo vada sempre più avanti. In Italia c'è il problema del calcio maschile, le donne venivano sempre dietro nel calcio. Vediamo se il calcio femminile riuscirà a fare un passo in avanti. È un problema anche di cultura. Di solito in Italia le donne stanno in cucina. Non so se questo è grave, certo è che i maschi devono mangiare".