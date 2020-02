Dopo vittoria sulla Spal, Lazzari minacciato di morte dai suoi ex tifosi

Non è stata una giornata facile per Manuel Lazzari, tra i protagonisti del successo netto ottenuto allo stadio "Olimpico" dalla Lazio contro la Spal, sua ex squadra. Il giocatore al termine della partita ha ricevuto insulti e minacce da parte dei suoi vecchi supporters, probabilmente adirati per il risultato finale della gara.

Laconico e amareggiato il commento del giocatore alla vicenda che lo ha coinvolto, espresso tramite il suo profilo Instagram con una storia che recitava testualmente: "Le minacce di morte non le merito. In quei 7 anni ho dato tutto, ringrazierò per sempre la Spal. Per sempre. Però questo non lo meritavo"