Serie A, i risultati del pomeriggio: Lazio a valanga, mezzo passo falso di Milan e Atalanta

Si sono da poco concluse le partite di Serie A in programma alle 15. Qui sotto i risultati del pomeriggio.



Lazio-SPAL 5-1



Come da pronostico la squadra biancoceleste liquida con facilità la sfida con i ferraresi. Trascinata dal solito Immobile (giunto a quota 25 gol in stagione) e da Caicedo alla squadra di Inzaghi basta mezz'ora per archiviare la pratica. A chiudere il tabellino il secondo gol del centravanti ecuadoriano e del giovane Adekanye: il gol della bandiera estenese è firmato da Missiroli.



Milan-Hellas Verona 1-1



Decisamente più combattuta la sfida tra rossoneri e scaligeri, quest'ultimi ormai realtà consolidata di questa stagione. Sono proprio loro a passare in vantaggio con Faraoni, lesto a insaccare un cross di Zaccagni. Il pareggio rossonero arriva al 29' su una punizione di Calhanoglu, che beffa Silvestri con una traiettoria beffarda deviata da Verre. La contesa è equilibratissima fino al 65' quando il Verona (andato vicino al vantaggio con una gran zuccata di Pessina) rimane in dieci per un'entrata irruenta di Amrabat su Castillejo segnalata e vista dal VAR. Nel finale i rossoneri sfiorano il vantaggio con Castillejo ma il forcing finale non si concretizza in una vittoria.



Atalanta-Genoa 2-2



Tra le mura amiche del "Gewiss Stadium" gli orobici non vanno oltre il pareggio contro un Genoa gagliardo. La storia si scrive nel primo tempo: l'Atalanta la sblocca con un colpo di testa di Toloi, il Genoa la ribalta con un rigore di Criscito ed una zuccata di Sanabria, cui gli orobici replicano con il nono gol in sei partite del trascendentale Ilicic. Nella ripresa calano i ritmi ma il match resta combattuto. L'espulsione nel finale di Behrami ha messo pepe al finale, ma la resistenza strenua della retroguardia rossoblu e gli interventi di Perin impediscono all'Atalanta l'aggancio sulla Roma sconfitta ieri a Sassuolo.