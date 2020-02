La Lazio travolge la Spal e Inzaghi non si sbilancia: "Viviamo alla giornata"

Simone Inzaghi è soddisfatto della sua Lazio e non si nasconde più. Interpellato nel post-partita da Sky Sport dopo il successo netto per 5-1 sulla S.P.A.L. il tecnico ha affermato: "Dobbiamo lavorare su noi stessi, l'entusiasmo non manca, come dimostra il fatto che c'era una grande atmosfera oggi allo stadio. Le partite, però, sono tutte difficili; tuttavia, se giochiamo con questa voglia di vincere, potremo toglierci grandi soddisfazioni".

Interpellato anche in merito alle ambizioni della sua squadra e sulla possibilità "Inzaghino" si è così espresso: "Se firmerei per il secondo posto? Potrei firmare per continuare con partite come quelle di oggi, ne restano 17 e sono tantissime. Io vivo alla giornata, come del resto ho sempre fatto in queste quattro stagioni"