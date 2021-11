Il matrimonio è ora ufficiale: Conte torna in Inghilterra, è il nuovo allenatore del Tottenham

Antonio Conte, dopo i rumors che hanno cominciato a circolare appena reso noto dal Tottenham che l'ex tecnico di Porto e Wolverhampton Nuno Espirito Santo non sarebbe più stato al timone della squadra di Londra, attualmente al 9° posto in Premier con 15 punti ma sopratutto con solamente 9 goal fatti, il secondo peggior attacco del campionato insieme a quello del Southampton, e ben 16 subiti, è il nuovo allenatore degli Spurs.

al giugno 2023, con opzione per il prolungamento, con un ingaggio

sontuoso da circa

15 milioni di sterline (pari a 17.6 milioni di euro) a stagione che diventeranno più di 20 f

ino alla fine del contratt: per un confronto, l'allenatore più pagato al mondo è Simeone con 24 milioni di euro l'anno, uno in più del secondo che è Guardiola, poi il tecnico ex Juve ed Inter, da cui continuerà a riscuotere la buonuscita.

La prima partita come allenatore del Tottenham per Conte potrebbe essere contro il Vitesse in Conference League giovedì, proprio a Londra, dove da poco è tornato e dove non ha ancora diretto un allenamento perché in attesa del permesso di lavoro che dovrebbe essere rilasciato entro domani appunto, non potendo quindi dirigere il primo allenamento ieri.