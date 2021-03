Italia-Irlanda del Nord 2-0: decidono Berardi e Immobile nel primo tempo

admpumiddle

La prima delle tre gare del girone per la qualificazione ai Mondiali viene vinta dall’Italia di Mancini allo Stadio Ennio Tardini di Parma.

Gli azzurri si mostrano in chiaro stato di grazia nel primo tempo. Infatti suonano subito la carica e passano in vantaggio con Berardi: Florenzi innesca l’esterno che entra in area e mette la palla sotto la traversa.

Il secondo gol è del bomber biancoceleste, Ciro Immobile, che in contropiede – dopo il tentativo dell’Irlanda di andare a rete - porta palla per cinquanta mentri trova il gol con una conclusione decisa sul palo del portiere.

Il primo tempo è ampiamente gestito dagli azzurri salvo qualche lampo irlandese; ma nel secondo tempo l’Irlanda entra agguerrita e prova in più occasioni ad impensierire la retroguardia azzurra.

Nella ripresa infatti l’Italia è visibilmente appagata dall’ottimo risultato del primo tempo e concede un po’ troppo agli avversari che però non ne approfittano.

È buona la prima per gli uomini di Mancini che ora ha la testa alla gara di domenica 28 marzo contro la Bulgaria.

56' CHANCE! Michael Smith is denied from close range! #GAWA — Northern Ireland (@NorthernIreland) March 25, 2021

#Azzurri per sempre



Prima dell'inizio di #ItaliaIrlandadelNord viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Pietro Anastasi, Mauro Bellugi, Mario Corso, Pierino Prati e Paolo Rossi #Nazionale in campo con il lutto al braccio#ITANIR #WCQ #VivoAzzurro — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) March 25, 2021

Le formazioni ufficiali

Irlanda del Nord (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans J., Smith, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Evans C.; Davis; Whyte, Magennis. CT: Baraclough. Your Northern Ireland team for tonight’s clash with @Azzurri #GAWA pic.twitter.com/YlFSTrLOpy — Northern Ireland (@NorthernIreland) March 25, 2021 : Peacock-Farrell; Evans J., Smith, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Evans C.; Davis; Whyte, Magennis. CT: Baraclough.

L'Italia ci prova ancora Immobile che, dopo essere stato servito da Spinazzola, salta il portiere e prova a calciare da posizione estremamente defilata: palla sul fondo.Immobile salta di netto un uomo, verticalizza verso Insigne che mette giù la sfera, converge sul destro e lascia partire un bel tiro a giro che, tuttavia, esce di poco al lato della porta avversaria.Due occasioni per l'Irlanda che vengono disinnescate da Gigio Donnarumma.Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. La partita può ricominciare: il secondo tempo ha inizio.Termina con il doppio vantaggio azzuro il primo tempo. L'Irlanda del Nord dovrà fare molto meglio per contrastare l'offensiva azzurra.Ecco il gol di Immobile.Contropiede magistrale dell'Italia con Immobile che, innescato dalle retrovie, corre 50 metri palla al piede e calcia forte sul palo del portiere segnando il gol del 2-0. Esultanza rabbiosa e gol pesante per l'attaccante della Lazio. Italia 2, Irlanda del Nord 0.Ancora Berardi che prova il cross dalla destra, in area, che pesca Emerson: il terzino del Chelsea colpisce di testa ma la palla esce di un soffio fuori. Sarà rimessa dal fondo per l'Irlanda del Nord.Ecco il gol dell'esterno azzurro.Florenzi verticalizza ancora una volta e pesca Berardi che attacca lo spazio, entra in area e segna un gol meraviglioso. Vantaggio azzurro: Italia 1, Irlanda del Nord 0.Prima occasione per i padroni di casa: Florenzi verticalizza verso Ciro Immobile che stoppa il pallone all'interno dell'area ma viene sbilanciato nel momento della conclusione che finisce innocuamente fra le braccia del portiere.La gara può iniziare.Verrà osservato un minuti di silenzio per i giocatori azzurri scomparsi negli ultimi mesi.Si parte con l'inno nazionale dell'Irlanda del Nord e poi con il canto degli Italiani.Ieri si è aperta la prima giornata europea di qualificazione ai Mondiali di calcio del prossimo anno.Questa sera tocca all'Italia di Mancini sfidare L'Irlanda del Nord guidata da Baraclough.L'incontro arbitrato dal turco Palabiyik avverrà alle 20:45 allo stadio Tardini di Parma e le formazioni ufficiali di entrambe le squadre sono le seguentiA disp: Gartside, Hazard, Brown, C. McLaughlin, Davis, Saville, Lewis, Thompson, White, Washington.L'Italia di Roberto Mancini è reduce da 22 risultati utili consecutivi (l'ultima sconfitta risale al 10 settembre 2018 in Nations League contro il Portogallo), 17 vittorie e cinque pareggi. Prima dell'attuale ct azzurro, solo due suoi predecessori hanno fatto meglio nella storia: 30 incontri senza sconfitte per Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939 e 25 per Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006.L'altra sfida del Girone C vedrà di fronte Bulgaria e Svizzera, mentre completa il gruppo la Lituania.L’Italia ha perso solo uno dei nove precedenti contro l’Irlanda del Nord (6V, 2N), sconfitta arrivata nel gennaio 1958 a Belfast proprio nelle qualificazioni alla rassegna iridata.