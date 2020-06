Gravissimo infortunio per l'ex portiere della Lazio Fernando Muslera

Grave infortunio per Fernando Muslera, l'ex portiere della Lazio.Dal 2011 ricopre il ruolo di estremo difensore del Galatasaray e, nel match di ieri contro il Rizespor, si è scontrato in un'uscita bassa con l'attaccante avversario Milan Skoda.Il tutto è avvenuto al 13esimo del primo tempo, la percezione del danno in seguito alla botta sotto al ginocchio è stata da subito evidente.Tempestivo l'intervento dell'ambulanza e la conseguente corsa verso l'ospedale dove, secondo le prime analisi, l'uruguaniano avrebbe riportato la frattura di tibia e perone della gamba destra.Non sono mancati i messaggi soliderietà da parte degli altri calciatori, come quello del romanista Cengiz Under.