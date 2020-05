Mckennie dello Schalke scende in campo con una fascia dedicata a Floyd

In questi giorni, sui media tradizionali e non, si è dibattuto molto sulla triste vicenda d’ingiustizia sociale che ha coinvolto George Floyd.

In data 25 maggio, il 47enne è deceduto durante un fermo di polizia a Minneapolis, nel Minnesota.

Sono state molte le rivolte scoppiate per le strade di numerose città degli Stati Uniti: partendo dal piccolo commissariato di polizia di Minneapolis, a cui appartenevano i quattro agenti responsabili della morte dell’afroamericano, fino ad arrivare a grandi città come Denver e New York.

La protesta è arrivata per la morte di George Floyd. anche nel mondo dello sport, e in particolare in Bundesliga.

Il centrocampista statunitense Weston James Earl McKennie è sceso oggi in campo nel match di Bundesliga tra il suo Schalke04 e il Werder Brema con una fascia al braccio in ricordo del connazionale con la scritta: "Giustizia per George Floyd".

Un gesto nobile che dimostra la vicinanza del calciatore alla famiglia e una forte presa di posizione.