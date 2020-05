Calcio: Il campionato russo è pronto a ripartire

Ad un giorno dall’avvio della Bundesliga, la prima grande lega a muoversi in questa direzione, arriva un’importantissima notizia per il mondo dello calcio: la ripartenza della Russian Premier League.

Pare che il pallone tornerà a rotolare sui campi da calcio russi a partire dal prossimo 21 giugno, dopo ben tre mesi di stop dovuti alla pandemia da Coronavirus.

A comunicarlo è stata la Russian Football Union. La Russia Premier League è ferma dal 16 marzo a causa dell'emergenza coronavirus.

In testa alla classifica, dopo ben 22 giornate, rimane saldo lo Zenit San Pietroburgo con 50 punti, seguito dal Lokomotiv di Mosca e Krasnodar a quota 41 punti.

Il termine della competizione sarà fissato per il giorno 22 luglio, dal momento in cui mancano ancora 8 giornate alla fine del campionato. Approvati, inoltre, i 5 cambi.