Rummenigge: “Bundesliga primo campionato a riprendere, ci saranno miliardi di spettatori”

Karl-Heinz Rummenigge, Presidente del Bayern Monaco, è stato intervistato da “Sport Bild” sulla imminente ripresa del campionato tedesco che avverrà proprio il prossimo sabato: "La Bundesliga è il primo campionato importante al mondo a riprendere, se siamo gli unici in tv suppongo che ci guarderanno miliardi di persone".



Rummenigge ha speso belle parole per la grande occasione data dalla politica al calcio tedesco: "Non sarà solo una pubblicità per il nostro calcio, per la Bundesliga, ma per l'intero Paese e soprattutto per la politica tedesca che ha reso possibile tutto ciò con il suo approccio positivo”.