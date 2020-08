La scienza dà ragione al miele: funziona meglio dei farmaci antitosse

Il miele funziona meglio di sciroppi, antistaminici e antinfiammatori per curare i sintomi delle infezioni delle vie aeree superiori. L’alimento prodotto dalle api, e considerato da tempo un toccasana per naso e gola, si è finalmente guadagnato l’approvazione ufficiale della scienza grazie a uno studio appena pubblicato su BMJ Evidence Based Medicine. Inoltre è piuttosto economico e non controindicazioni.

Le proprietà del miele sono ben note: ha attività antibatteriche, antivirali, antimicotiche e antinfiammatorie.

I ricercatori hanno passato in rassegna 14 studi che mettevano a confronto il miele con i prodotti farmaceutici, antistaminici, espettoranti, sedativi della tosse e antidolorifici. Gli studi avevano coinvolto in tutto 1.761 partecipanti di età diverse. Dall’analisi dei risultati è emersa la superiorità del miele rispetto ai competitor, soprattutto nel calmare e ridurre la frequenza della tosse.