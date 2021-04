La pandemia ci ha reso più feroci

admpumiddle

ia nel caso dei post/tweet che dei commenti problematici, la sfera più presente è quella del razzismo e della xenofobia. Guardando ai soli discorsi d’odio, nel caso dei post/tweet l’odio resta circoscritto entro alcune sfere. Prevale l’islamofobia (46%), seguita da sessismo (31,3%), antiziganismo (23,1%), antisemitismo (20,1%), razzismo (7,9%).

Nel caso dei commenti l'odio, invece, è più trasversale: è islamofobo (21%), razzista (19,6%), antiziganista (19%), antisemita (16,6%), omobitransfobico (14,5%). Andando oltre le prime cinque sfere dell'odio più diffuse tra i commenti, troviamo quella classista (11,2%)». Da notare che i post che hanno generato i comenti più problematici sono quelli postati da donne, tutte politiche del centrodestra.



Un'avvertenza particolare è data anche al ruolo dell'informazione, sia quella istituzionale, che scegliendo il registro emergenziale che non sempre ha raggiunto l'obiettivo di una comunicazione chiara e comprensibile per tutte le fasce di cittadini. L'altro aspetto è la tendenza dei media ha privilegiare ancora l'informazione sensazionalista che sollecita i click, contribuendo alla polarizzazione del linguaggio e alle reazioni emotive e viscerali. Nel rapporto anche GiULiA ha dato un contributo nella sezione dedicata agli approfondimenti degli esperti richiamando l'allarme sull'hate speech e il lavoro delle giornaliste durante i mesi dell'emergenza sanitaria.

La pandemia ci ha reso più intolleranti, abbiamo odiato forse un po' meno ma in modo più viscerale e violento, accumulando frustrazione e rancore nei confronti dell'untore del momento: l'immigrato che diffonde il contagio o che ci sottrae quelle poche risorse per lenire la pandemia economica, perchè l’odio online è più radicalizzato quando incrocia i temi legati ai diritti economici, sociali e culturali. E' il rancore che Amnesty Italia ha misurato nella quarta edizione del Barometro dell'odio , mettendo in campo 80 attivisti, che da giugno a settembre hanno analizzato 36.269 tra tweet e post di facebook su 38 pagine/profili pubblici tra politici, organizzazioni sindacali o rappresentanti del mondo dei lavoratori, testate giornalistiche, enti legati al welfare e relativi commenti e risposte degli utenti. Risultato:. Uno su 100 sembra un numero modesto ma moltiplicato per il numero di tweet e interazioni, milioni, si traduce in carico monumentale di istigazione all'odio, raddoppiato rispetto alla rilevazione precedente. In testa come bersagli di hate speech i musulmani seguiti dalle donne, che in tutte le rilevazioni del genere non mollano mai la testa della classifica.Tra gli odiati anche gli operatori sanitari, i runner e coloro che godono di presunti ed esclusivi benefici. Come spiega il presidente di Amnesty Italia«dopo l’estate del 2020 il panico collettivo di marzo si è trasformato in un rancore diffuso. Che ha avuto come bersagli nuovi coloro che ammonivano sulla seconda ondata, coloro che rimproveravano i comportamenti irresponsabili del “Non c’è piùCoviddi”, coloro che ammonivano sulla necessità di ulteriori limitazioni alla libertà di movimento. Poi, come se fosse uno sforzo eccessivo prendersela col “governo” e coi “vaccini”, il livore è rientrato nella sua zona di conforto. Ai vecchi bersagli. Ai soliti nemici: migranti, donne, persone lgbti. Secondo la narrazione rancorosa, è inaccettabile e incomprensibileche in un periodo di emergenza sanitaria e di conseguenti restrizioni, si parli di rivendicazione di diritti».Nel rapporto si segnala come «s