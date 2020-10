La prima udienza: Marilù Mastrogiovanni racconta

"Ecco che cosa è successo oggi in Tribunale, a Lecce.

Hanno chiesto di costituirsi parte civile al mio fianco, chiedendo i danni a chi mi ha minacciata e offesa, come persona, come donna, come lavoratrice, come giornalista:

-Federazionale nazionale della stampa italiana

- Ossigeno per l’Informazione con L’Ordine nazionale dei giornalisti

-l’Udi, Unione delle donne italiane

-la Regione Puglia, su mandato diretto del presidente Emiliano, sollecitato anche dalla Commissione pari opportunità della Regione Puglia

-la Consigliera regionale di parità

-la Fondazione Pangea onlus

-il centro antiviolenza Giraffa onlus di Bari

-la cooperativa di giornalisti Idea Dinamica, casa editrice del Tacco d’Italia.

Non si è presentato in aula né si è costituito parte civile l’allora sindaco di Casarano Gianni Stefano, né Luca Legittimo, che commissionò i manifesti che mi rappresentavano seppellita in una fossa.

Si è costituito parte civile contro di me l’ex consigliere comunale Gigi Loris Stefano, colui che mi ha minacciata e offesa sui social a causa delle mie inchieste sulla sacra corona unita in cui spiegavo che era considerato dagli inquirenti “contiguo e assonante” alla sacra corona.

Non è stato bello vederlo affianco a me in aula.

Ma questa è la ritualità della giustizia umana.

E noi umani siamo, con tutte le nostre debolezze e fallacità.

È stato invece bellissimo ed emozionante vedere tutti gli avvocati e avvocate schierati e in piedi, con la toga, a difesa non di una giornalista, ma dell’articolo 21 della Costituzione italiana. E le avvocate, non a difesa di una sola donna ma del diritto di tutte le donne a lavorare e vivere in una società in cui non si sia costrette a subire discriminazioni, sessismi, violenze e minacce in quanto donne, solo perché donne.

La mafia affonda le sue radici in un humus culturale patriarcale. Sconfiggere il patriarcato significa sconfiggere la mafia. Smantellarla pezzo a pezzo, dalle basi.

Questi due impegni, per me, corrono paralleli.

E su questo m’impegno, da 20 anni.