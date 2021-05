Da mercoledì tornano al pubblico i Bronzi di Riace

admpumiddle

outstream

Da mercoledì 12 maggio finalmente saranno aperti nuovamente ai visitatori i quattro livelli dell’esposizione permanente del museo Argheologico Nazionale di Reggio Calabria. I visitatori potranno raggiungere così le sale del MArRCe e lo Stretto per vedere i Bronzi di Riace e le due teste bronzee di Porticello. Ma non solo: potranno anche ammirare le meraviglie della Calabria antica con gli oltre 4000 reperti che costituiscono la narrazione più preziosa dal Paleolitico alla tarda età romana.“Dopo i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia, l'idea di poter rivedere calabresi e turisti tra le vetrine del museo, incantati dalla bellezza dei reperti esposti, ci riempie di gioia e di entusiasmo” ha dichiarato il direttore Carmelo Malacrino all’Ansa.Al momento il museo rimarrà chiuso nel weekend ed aprirà dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00. L’acquisto del biglietto d’ingresso sarà esclusivamente online per evitare le file e accelerare le entrate, e permettere così ai visitatori una maggiore sicurezza. A breve sarà pronta la piattaforma per prenotarsi e comprare il biglietto.Come dichiarato da Malacrino il museo entro l’estate tornerà ad aprire dal martedì alla domenica, sempre con la prenotazione online tramite la piattaforma che, oltre a evitare assembramenti e rendere il tutto più sicuro, renderà possibile conoscere, nel rispetto della privacy, provenienza, fascia di età dei visitatori per monitorare l'affluenza e migliorare i servizi in un'ottica di maggior gradimento per il pubblico. Pubblico che, assicura, grazie alla promozione fatta sui social e sul web in questo ultimo periodo si è allargato diventando sempre più vasto e internazionale e riuscendo così a valorizzare ancora di più questo immenso patrimonio culturale.Inoltre sono tante le iniziative in programma per la stagione estiva che presto saranno rese note.