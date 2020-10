Il carro "celeste” di Populonia esposto al Museo delle Navi Antiche di Pisa

Prima di tornare nella ‘sua’ Populonia, il carro “celeste” scoperto nel 1955 nell’area archeologica di San Cerbone a Populonia (Livorno), potrà essere visibile fino all’1 novembre presso il Museo delle Navi Antiche di Pisa.È il carro cerimoniale etrusco rinvenuto accanto a due scheletri di cavallo e ad alcuni dettagli metallici dei finimenti in una fossa allungata definita “Fossa della Biga” proprio perché i resti venivano interpretati come appartenenti a una biga. Dopo un accurato esame dell’iconografia antica con ricostruzione dell’originale contesto, curato da Andrea Camilli, si è arrivati a capire che il carro apparteneva a un tipo di carrozze monoposto e definita “celeste” perché presenta nella sua fiancata raffigurazioni di serpenti alati che rimandano al mondo ultraterreno.Il 15 ottobre, dopo il minuzioso restauro, il Presidente Andrea Muzzi, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno, ha presentato il carro che, come abbiamo detto, resterà a Pisa fino all’1 novembre per poi prendere posto definitivamente nel Museo Archeologico del Territorio di Popolunia a Piombino.