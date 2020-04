Morto per Covid19 Germano Celant, il critico che creò l’Arte povera

È stato ucciso dal Coronavirus, 80 anni, uno dei più importanti critici d’arte e curatori al mondo: era il “padre” del movimento dell’Arte povera nella seconda metà degli anni ‘60. Era un organizzatore di appuntamenti di capacità rare e dallo sguardo internazionale, quale era la sua misura.Celant era ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano perché contagiato dal Covid-19. Vestito immancabilmente di nero, robusto, il critico d’arte con l’Arte povera dall’epicentro torinese aveva delineato un movimento italiano di caratura e notorietà internazionale che, con l’uso di ogni tipo di materiale “povero”, dal ferro al vetro al legno, costituiva anche una implicita critica al sistema mercantile e a una società industriale ricomponendo un legame anche tra arte e natura e senza adottare materiali “nobili” . Sotto la sua ala raggruppò figure eterogenee e molto diverse tra loro come Penone, Mario e Marisa Merz, Alighiero Boetti e altri, Jannis Kounellis, Giulio Paolini.Genovese del 1940, senza una famiglia abbiente alle spalle e una volontà di ferro, Celant aveva diretto la 47esima Biennale di Venezia nel 1997. Adesso era il curatore della Fondazione Prada con sede principale a Milano e della Fondazione Emilio Vedova a Venezia. Nel 2015 aveva collaborato nel 2015 con Expo per l’area “Food in Art” (con polemiche per il compenso). Le mostre erano il suo principale terreno d’azione. A sua firma aveva curato esposizioni d’arte moderna e contemporanea al Centre Pompidou, a Londra e a Palazzo Grassi. Il critico d’arte aveva al suo attivo oltre cinquanta pubblicazioni, tra cataloghi, monografie. Scriveva su L’Espresso.“Oggi il mondo della cultura e della creatività piange la scomparsa di un suo altro grande esponente. Germano Celant, critico d'arte e curatore cui si deve una delle avanguardie creative italiane più feconde del Novecento, lascia un'Italia impoverita del suo genio e del suo talento”, ha commentato il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.