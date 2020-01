Franceschini riassume i tre direttori di museo licenziati da Bonisoli

ha riammesso al loro posto di comando i tre direttori di museo inopinatamente licenziati nell’agosto scorso dall’ex ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli , vale a direalla Galleria dellaalalsempre nella capitale. Lo ha detto il ministro stesso presentando nella sede della stampa estera nel centro di Roma il bando internazionale per 13 direttori per altrettanti musei dotati di autonomia. Il ministero pubblica il bando domani 30 gennaio sull’Economist e, per chi ritenga di avere un curriculum adeguato per candidarsi, sul proprio sito: cliccate qui per fare la domanda . I mandati durano quattro anni e possono essere rinnovati per altri quattro.Alcuni musei sono già autonomi dal 2015. AllaAnna Coliva ha raggiunto l’età della pensione. Allaa Urbino l’ex Peter Aufreiter ha lasciato per andare a Vienna e in carica, a interim, c’è il direttore della Galleria nazionale dell’Umbria a Perugia Marco Pierini. AlPeter Assmann, anche lui austriaco come Aufreiter, non ha chiesto la riconferma, pure lui è tornato nel suo Paese dal 15 novembre la reggia è guidata dal direttore supplente Emanuela Daffra.Sette spazi hanno acquistato autonomia con l’ultima riforma del dicastero (ultima per ora, al Mibact non finiscono mai): la pinacoteca nazionale di Bologna, il Vittoriano e Palazzo Venezia a Roma, il Museo archeologico nazionale di Cagliari, il Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila, il museo nazionale di Matera, Palazzo Reale a Napoli, il parco archeologico di Sibari (in Calabria).“Come nelle precedenti edizioni, i nuovi direttori saranno valutati da una commissione composta da esperti di chiara fama e elevato livello scientifico. Ancora un passo avanti nel percorso di innovazione e modernizzazione del sistema museale nazionale. I dati registrati negli ultimi anni parlano chiaro: l’incrocio tra autonomia e qualità dei direttori si è dimostrato un mix vincente per i musei e per lo sviluppo dei territori”, commenta l’artefice della riforma del Mibact Franceschini.La commissione sarà formata da cinque esperti nominati dal ministro. Tra i candidati verrà scelta una rosa con al massimo dieci nomi i quali affronteranno un colloquio con la commissione che, a sua volta, indicherà una terna di nomi: tra questi Franceschini e il direttore generale dei Musei sceglieranno chi andrà a dirigere il museo. Di seguito, i tredici musei in cerca di un direttore.Palazzo Ducale di MantovaPinacoteca Nazionale di BolognaGalleria Nazionale delle Marche di UrbinoGalleria Borghese di RomaMuseo Nazionale RomanoVittoriano e Palazzo Venezia, RomaParco Archeologico di Ostia anticaMuseo Archeologico Nazionale di CagliariMuseo Nazionale d’Abruzzo dell’AquilaBiblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini di NapoliPalazzo Reale di NapoliMuseo Nazionale di MateraParco Archeologico di Sibari