Stasera sarà tutto nelle nostre mani, ma vincere potrebbe non bastare

Ancora una volta ci ritroviamo con il fiato sospeso a sperare che tutto vada liscio come l'olio e che si possa tornare a vedere la maglia azzurra nel torneo più bello del mondo.Ma ancora una volta se siamo in questa situazione è perchè ci siamo complicati la vita da soli.Comunque non c'è tempo di rimuginare sul passato, ma è tempo di giocare.Stasera è l'ultima chance per evitare i playoff e andare direttamente in Qatar.Alle 20:45 sfideremo l'Irlanda del Nord, in casa loro a Belfast, mentre la Svizzera ospiterà la Bulgaria.Il regolamento dice questo per le squadre che arrivano a pari punti:prima si guarda alla differenza reti generale, nella quale noi ci troviamo a +11 con i nostri avversari a +9; in caso di ulteriore parità si scende ai gol fatti nel girone (13 noi, 11 loro), poi i punti ottenuti negli scontri diretti, la differenza reti negli stessi e i gol segnati.Questi ultimi 3 criteri si annullano visto che entrambe le due partite contro gli elvetici sono finite con un pareggio.Qui però sorge il problema.Il penultimo criterio prima del Fairplay è il numero di gol segnati in trasferta negli scontri diretti.Il ritorno in Svizzera giocato venerdì è terminato con uno 0-0, ma la gara di andata dell'Olimpico è finita 1-1, dunque sarebbero in vantaggio i nostri rivali.I risultati possibili restano infinti.Ovviamente 2 improbabili pareggi di entrambe e 2 ancora più impossibili sconfitte ci regalerebbero la qualificazione, anche se nel caso di due sconfitte si dovrà comunque guardare lo scarto.Con un 1-0 nostro e un 3-0 della Svizzera si raggiungerebbe la parità totale, con i gol in trasferta che purtoppo diventerebbero il primo criterio.Speriamo di non dover arrivare a questo punto e per farlo stasera serve una prova con i fiocchi.Come ha detto Bonucci, gli azzurri devono scendere in campo con la cattiveria e la fame viste all'Europeo.Mancini dovrà ancora fare a meno di Ciro Immobile, assente anche contro la Svizzera.La soluzione più probabile sarà Insigne falso 9, con Chiesa che agirà a sinistra e Berardi dall'altra parte.A centrocampo invece fuori Locatelli e dentro Sandro Tonali, che nella partita di venerdì, subentrando al 58', ha avuto un impatto più che positivo sulla gara.A completare il reparto i soliti Jorginho e Barella.Dietro di loro non cambia niente con Emerson a sinistra, Acerbi e Bonucci al centro e Di Lorenzo a destra, Gigio ovviamente in porta.