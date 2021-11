L'Italia non passa a Belfast e la Svizzera dilaga con la Bulgaria: azzurri ai playoff

L'incubo continua.

L'Italia non trova il gol contro l'Irlanda del Nord a differenza della Svizzera che domina e vince 4-0 contro la Bulgaria.

Partita complicatissima a Belfast, azzurri poco lucidi e tecnicamente imprecisi.

La delusione è tanta, ma vietato arrendersi.

Arriveremo ai playoff comunque da Campioni d'Europa e sarà importante ritrovare quell'entusiasmo e quella tenacia che ci hanno permesso di vincere in estate.

Attendiamo dunque i sorteggi che avverranno il 26 novembre.

Irlanda del Nord 0 - 0 Italia



90': che occasione per l'Irlanda del Nord. Palla rischiosa all'indietro, Donnarumma esce dall'area di rigore, ma Washington riesce a saltarlo. Il giocatore del Charlton punta Acerbi e Bonucci, con il centrale della Juve che salva sulla linea. 3 minuti di reupero



82': e adesso l'Italia rischia anche di perderla. Contropiede perfetto dell'Irlanda del Nord che si conclude con un tiro che fortunatamente termina fuori



80': Emerson da fuori ci prova con il sinistro, c'è la deviazione e la palla finisce a lato. Nel frattempo dentro Scamacca al posto dello stesso Emerson



70': oltre a Belotti, in campo anche Bernardeschi e Locatelli. Fuori Barella, Jorginho e Insigne



63': l'Italia torna a essere pericolosa. Berardi da dentro l'area finta il tiro con il sinistro, poi con il destro passa a Chiesa che rientra sul mancino, tiro a giro, ma la palla ancora troppo larga



58': Berardi su punizione defilata prova il tiro diretto sul primo palo, blocca Peacock-Farrell



50': brivido per l'Italia, palla messa sul secondo palo dove Lewis completamente solo appoggia all'indietro per Saville, attento e pronto Donnarumma a parare il tiro



49': bella imbucata di Bonucci per Insigne che riesca a girarsi e a liberarsi per il tiro, la palla termina però a lato



45': cambio per Mancini, dentro Cristante al posto dell'ammonito Tonali



38': ancora Italia, altro recupero di palla, parte il contropiede guidato da Insigne che però ci mette troppo a servire Chiesa che nel frattempo si ritrova in posizione di fuorigioco. Chiesa era comunque riuscito a tirare, prima che il gioco venisse fermato, trovando la rande parata con i piedi di Peacock-Farrell



37': chance clamorosa per gli azzurri. Berardi recupera palla a centrocampo, Insigne gli passa dietro venendo premiato. Il numero 10 punta l'avversario rientra sul sinistro, ma perde l'equilibrio e spreca tutto



31': l'Italia spinge con Chiesa che riceve da Insigne, entra in area, serie di doppipassi, ma ancora una volta il tiro è poco pericoloso



28': gli azzurri provano lo schema su corner, Berardi batte lungo fuori area con Insigne che controlla, tenta il tiro a giro, ma la conclusione è troppo debole e centrale



10': ammonizione per Tonali. L'Irlanda del Nord parte in contropiede, il nostro numero 6 è costretto a fare fallo



8': prima vera azione pericolosa dell'Italia. Emerson si libera bene sulla destra, appoggia per Insigne che si inventa un passaggio geniale trovando Di Lorenzo. Il terzino del Napoli esegue una via di mezzo tra un tiro e un cross, con la palla messa in angolo da Peacock-Farrell



Svizzera 4 - 0 Bulgaria





91': la Svizzera chiude in bellezza calando il poker con Freuler



72': questa volta il gol è buono, Itten firma il 3-0



70': altro gol annulato agli elvetici



64': annullato per fuorigioco il 3-0 di Gavranovic



57': la Svizzera raddoppia con Vargas



48': Okafor porta avanti la Svizzera





Formazioni ufficiali:



Irlanda del Nord: Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville, White; Magennis. All. Baraclough



Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa. All. Mancini



Oggi, ore 20.45

National Football Stadium at Windsor Park - #Belfast

