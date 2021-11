Italia, che delusione: l'1-1 con la Svizzera rimanda il discorso qualificazione. Jorginho sbaglia un rigore

admpumiddle

L'Italia mette a serio rischio la sua qualificazione ai prossimi mondiali, pareggiando in casa per 1-1 con la Svizzera, diretta concorrente nel girone.

Dopo l'1-1 con il quale si era concluso il primo tempo, frutto delle reti di Widmer e Di Lorenzo, gli azzurri nella ripresa hanno spinto cercando il pareggio, con il match point al 90' fallito da Jorginho.

Il calcio di rigore del centrocampista finisce alto e rimanda tutto il discorso qualificazione all'ultima partita del girone, in Irlanda del Nord.

L'Italia ha il vantaggio della differenza reti (+2) e dovrebbe ottenere una vittoria larga per essere sicura. La Svizzera affronterà l'Ungheria e dovrà cercare lei stessa un risultato rotondo.

Con il secondo posto sarà spareggio, con il primo qualificazione diretta.





Cronaca

90' - Jorginho fallisce un calcio di rigore!

Dopo un consulto Var, il centrocampista del Chelsea si presenta dagli undici metri, ma calcia alto. L'Italia fallisce il match point per la qualificazione ai mondiali.

Ultimi cambi per l'Italia: dentro Raspadori e Calabria per Insigne ed Emerson.76' - Italia a un passo dal pareggio con Insigne: la conclusione a giro dell'attaccante del Napoli viene deviata, poi Sommer para con i piedi. Italia che adesso attacca a testa bassa.Mancini prova alcune mosse tattiche: prima Berardi e Tonali per Belotti e Locatelli, poi Cristnte per Barella, non al meglio della condizione.Si comincia con il secondo tempo.36' - Pareggio dell'Italia con Di Lorenzo!Calcio di punizione elaborato per gli azzurri, con la palla in mezzo messa da Insigne. Il colpo di testa di Di Lorenzo anticipa l'intervento di Sommer, è 1-1!



22' - Italia che prova la reazione e sfiora il pari!

Azione caparbia sulla sinistra di Emerson, la sua palla indietro trova Jorginho, il cui tiro viene respinto. Sul rimpallo, Barella calcia da pochi passi a botta sicura, ma trova la risposta di Sommer.

11' - Svizzera in vantaggio all'Olimpico, gol di Widmer!Una rete che mette in difficoltà l'Italia, chiamata subito a reagire. Ripartenza per la Svizzera, con la difesa azzurra che si lascia trovare impreparata, la palla è indietro per Widmer che dal limite dell'area calcia in modo potente di destro. Svizzera sull'1-0.Notte della verità per l'Italia: gli azzurri di Roberto Mancini, campioni d'Europa in carica, affrontano la Svizzera in un match valido per il Girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.Una sfida cruciale per le sorti della nostra Nazionale, che al momento guida la classifica del gruppo a pari punti proprio con gli elvetici allenati da Murat Yakin.Il discorso qualificazione si deciderà in ogni caso lunedì quando sono in programma le partite dell'ultimo turno, ovvero Irlanda del Nord-Italia e Svizzera-Bulgaria. Ma è del tutto evidente che gli azzurri, in caso di vittoria, farebbero un passo avanti molto probabilmente decisivo.L'ultimo precedente contro la Svizzera risale allo scorso 16 giugno, sempre all'Olimpico: nella seconda giornata del Girone A di Euro 2020 la nostra Nazionale si impose con un secco 3-0 grazie alla doppietta di Locatelli e al sigillo finale di Immobile. Arbitra l'incontro l'inglese Anthony Taylor.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Roberto Mancini.



Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Shaqiri, Vargas; Okafor. Ct. Yakin