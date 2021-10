Tra poco al via a Torino la seconda semifinale di Nations League: Belgio-Francia, gli schieramenti ufficiali

admpumiddle

outstream

: Courtois; Vertonghen, Denayer, Alderweireld; Carrasco, Tielemans, Witsel, Castagne; E.Hazard, De Bruyne; Lukaku.: Lloris; Koundé, Varane, L.Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, T.Hernandez; Griezmann; Benzema, Mbappé.Dopo la delusione agli Europei da cui la squadra di Roberto Martinez è uscita ai quarti per mano dell'Italia e la squadra campione del mondo in carica e vice-continentale eliminata ai rigori dalla Svizzera, Belgio e Francia si affrontano stasera nello stadio in cui Rabiot è di casa per giocarsi l'accesso alla finale contro la Spagna in programma domenica alle 21, chi perderà stasera affronterà nella finalina alle 15 l'Italia.Le motivazioni sono comunque alte, soprattutto per il Belgio, che da anni sembra sul punto di poter esplodere e vincere un trofeo data la crescita della generazione d'oro ma ancora deve aggiungere il primo trofeo alla propria bacheca, con il rischio che il periodo d'oro di molti suoi giocatori rappresentativi, da Lukaku a Eden Hazard passando per De Bruyne e Alderweireld, passi senza aver festeggiato qualcosa.