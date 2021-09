Altro passo falso per l'Italia: in Svizzera non va oltre lo 0-0.

admpumiddle

E' un momento non semplice per l'Italia di Mancini, che dopo la sbornia europea di luglio, fatica a ritrovare smalto e risultati, complici anche la scarsa condizione fisica e le occasioni sprecate.

In quello che era uno scontro diretto per le qualificazioni mondiali, l'Italia rischia di compromettere il suo cammino, con il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro la Bulgaria.

Questa sera, la Nazionale incontrava la Svizzera, che ci ha messo in difficoltà fin da subito, imponendo un ritmo alto.

Le occasioni però non sono mancate: la più grande per Jorginho, che nella ripresa fallisce un calcio di rigore.

Una vittoria contro la Svizzera consentirebbe agli azzurri di sistemare la classifica. L’Italia è reduce da 35 risultati utili. Con la Svizzera non perdiamo da 28 anni, ma l’ultima vittoria in trasferta è del 1933 (Coppa Internazionale).

Mercoledì c’è la Lituania a Reggio Emilia. L’Italia dopo 4 partite ha 10 punti ed è in testa al gruppo C davanti a Svizzera (6 punti, ma con 2 sole partite) e Irlanda del Nord (4, con 3 partite), poi Bulgaria (2) e Lituania (0 punti, 3 partite).

Queste le formazioni ufficiali:Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, F. Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic. All. Yakin