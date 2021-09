Svizzera-Italia Live 0-0 al 45': azzurri che sprecano alcune occasioni per portarsi in vantaggio

admpumiddle

La cronaca - Poco dopo la mezz'ora due occasioni in pochi minuti per Insigne: prima il suo tiro a giro al termine di una azione manovrata finisce a lato, successivamente manca l'impatto con la sfera.



Partita giocata a ritmi alti fin dal 1', con la Svizzera che aggredisce alta mettendoci in difficoltà.

Dopo un tiro alto di Immobile, l'occasione è per Berardi: lanciato in contropiede da Locatelli, l'attaccante del Sassuolo a tu per tu con Sommer, calcia debolmente e spreca una chance nitidissima.



Dopo il pareggio con la Bulgaria di giovedì, l’Italia di Mancini torna in campo alle 20.45 al St. Jakob-Park di Basilea contro la Svizzera. Sulle tribune attesi 35 mila spettatori.

Una vittoria contro la Svizzera consentirebbe agli azzurri di sistemare la classifica. L’Italia è reduce da 35 risultati utili. Con la Svizzera non perdiamo da 28 anni, ma l’ultima vittoria in trasferta è del 1933 (Coppa Internazionale).

Mercoledì c’è la Lituania a Reggio Emilia. L’Italia dopo 4 partite ha 10 punti ed è in testa al gruppo C davanti a Svizzera (6 punti, ma con 2 sole partite) e Irlanda del Nord (4, con 3 partite), poi Bulgaria (2) e Lituania (0 punti, 3 partite).

Queste le formazioni ufficiali:



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, F. Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic. All. Yakin