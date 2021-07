Bonucci e Chiellini ironizzano sugli inglesi: "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta, e voi?"

admpumiddle

Le Notti Magiche degli Azzurri ci sono rimaste negli occhi e nella mente e vincere in casa dell’Inghilterra ha fatto esplodere di gioia tutti gli italiani.

La vittoria a Euro 2020 dell'Italia non smette di esaltare i protagonisti e l'ultima conferma arriva da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, che si trovano insieme in vacanza in Sardegna.

"Noi continuiamo a mangiare pastasciutta... e voi?": è questa la frase che accompagna la foto dei due compagni di squadra. Alla fine di Italia-Inghilterra proprio il difensore aveva ironizzato nei confronti degli avversari: "Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta...".

Non è semplice né veloce smaltire una storica vittoria come quella dell'Italia a Euro 2020, arrivata ai danni dei padroni di casa dell'Inghilterra ormai convinti di avere in tasca il trofeo continentale.

Sembrano però non avere la minima intenzione di voltare pagina Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci che, in vacanza insieme in Sardegna, hanno postato sui propri profili social una foto insieme, seduti a tavola di fronte a un piatto di pasta al pomodoro: "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta... e voi?".

La didascalia fa evidente riferimento allo sfottò dello stesso Bonucci al termine della finale contro i Tre Leoni quando, durante le euforiche esultanze, aveva urlato ai presenti: "Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta. Ancora ne dovete mangiare". Insomma, mentre oltremanica ci si lecca le profonde ferite, sulle spiagge sarde si gongolo ancora moltissimo: sole, grandi sorrisi e qualche puntura ai colleghi inglesi.

