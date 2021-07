Le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra: Mancini sceglie lo stesso undici della semifinale

admpumiddle

Sono uscite intanto le formazioni della finale tra Italia e Inghilterra: smentite le indiscrezioni che volevano fuori Immobile: gioca il centravanti della Lazio con ai suoi lati Insigne e Chiesa.

Una sola novità per Southgate, che sceglie Trippier sulla corsia.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini; Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.



Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane.





Tentazione Insigne al centro dell’attacco: potrebbe essere questo il cambiamento apportato da Mancini, stando alle ultime novità prima della finale di stasera tra Italia e Inghilterra a Wembley.

La squadra è ormai rodata dal percorso vincente tra Roma, Monaco di Baviera e Londra lungo questa fase finale dell’Europeo.

Roberto Mancini sa di avere anche in panchina dei veri titolari, e non si parla per retorica di gruppo: Pessina, Berardi, Locatelli e gli altri sono stati decisivi per arrivare fino all’ultimo atto stasera a Wembley. Dove ci sarebbe stato, in campo fin dal primo minuto, anche Spinazzola, che invece sarà insieme a Vialli, Lombardo e Saltano dietro al Ct, con le sue stampelle a tifare e sperare. Mancini crede molto al gruppo, allo spirito di squadra.

Ma la formazione è fatta da giorni, la stessa della semifinale, con un solo dubbio, o meglio con una tentazione. Certo, ci saranno Donnarumma tra i pali, Chiellini e Bonucci al centro della difesa, Emerson Palmieri e Di Lorenzo sulle fasce, l’indispensabile Jorginho con Verratti e Barella a centrocampo, Insigne e Chiesa davanti, con in mezzo Ciro Immobile.

Ma è proprio lì al centro dell’attacco, che rimane il dubbio/tentazione del Mancio. E non tanto per il rendimento inferiore al passato fornito dal cannoniere laziale nelle ultime due partite (Immobile apre comunque la difesa avversaria, “porta via i difensori” come pochi), ma per le caratteristiche della difesa inglese, forte, alta, ma non molto dinamica. Mancini ha sempre avuto presente l’alternativa del “falso nove”, col vantaggio di un uomo di manovra in più e di un punto di riferimento in meno per la retroguardia avversaria.

Non può non averci pensato il nostro Ct nella prima mezz’ora della semifinale con la Spagna, quando gli uomini di Luis Enrique ci fecero dannare proprio rinunciando a Morata e usando quella carta, il falso nueve, che del resto è di marca iberica, visto che fu lanciata da Pep Guardiola ai tempi del Barcellona.

Ma Roberto Mancini lascia poco al caso, e la sua scelta, Immobile o no, la farà solo dopo aver visto tutti gli azzurri all’opera nell’ultima sgambatura, questo pomeriggio. Sapendo che potrebbe essere una lunga serata, e i cambi saranno decisivi: è la terza partita in quindici giorni a Wembley, e le altre due non sono finite al novantesimo.

