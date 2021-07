Repubblica Ceca Danimarca Live 1-2: ancora a segno Patrik Schick che riapre il match a inizio secondo tempo

admpumiddle

GOAL: Kasper Dolberg with a fantastic goal, Mæhle with a superb assist for Denmark too. #DEN | #EURO2020 pic.twitter.com/96jFf6xsth — fangazzetta (@fangazzetta) July 3, 2021

Recent EURO finals record:



EURO 2004 - Semi-finals

EURO 2008 - Group Stage

EURO 2012 - Quarter-finals

EURO 2016 - Group Stage

EURO 2020 - #EURO2020 pic.twitter.com/Foj0orhNw4 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

EURO 2004 edition...



Koller, Baroš (2)



Who will come out on top this time?#EURO2020 @ceskarepre_eng pic.twitter.com/H6Y8sfVELH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

non si fa abbattere però Patrik Schick che trova il 5° gol ad Euro 2021 e riporta la propria squadra in partita. Cross dalla destra di Coufal che pesca il proprio compagno che impatta al volo il pallone spedendolo all'angolino.Sembra azzeccato l'inserimento di Krmencik che ora fa la sponda per Schick che tenta la rovesciata trovando la deviazione di Kjaer che evita al giocatore del Leverkusen un altro capolavoro.Avvio straripante della Repubblica Ceca, questa volta con Barak che da fuori area tira al volo schiacciando il pallone, impegnando il porteire danese in tuffo.Subito il neo-entrato Krmencik che prova la botta da fuori area trovando la respinta di Schmeichel.Prova a cambiare Silhavy inserendo Jakub Jankto al posto di Holes e Michael Krmencik al posto di Masopust.gol pazzesco dei biancorossi partito da un giro palla lunghissimo; poi Vestergaard serve in profondità Maehle che con l'esterno destro lascia partire un cross incredibile perDolberg che anticipa i difensori cechi e insacca la palla in rete. Gol favoloso.Altra ripartrnza pericolosissima della Danimarca con il giocatore della Sampdoria, Damsgaard, che tenta la conlusione ad incrociare trovando però la risposta di Vaclik.Prova a reagire la Repubblica Ceca: su un cross dalla destra Soucek tenta la rovesciata mancando il pallone, ci arriva dietro di lui il compagno Holes che con il piatto non impensierisce Schmeichel.Contropiede perfetto della Danimarca con Braithwaite che se ne va in velocità palla al piede, serve Damsgaard che con 2 tocchi la passa a Dolberg che tenta il filtrante per LArsen anticipato di un niente da Vaclik.Rischia Schmeichel nel rilancio regalando la palla a Masopust che con un filtrante serve benissimo Holes, ma il portierone danese si fa perdonare e con l'uscita bassa blocca il tiro avversario.calco d'angolo per la Danimarca con il pallone che arriva preciso sulla testa di Delaney, lasciato colpevolmente solo dai difensori avversari, che deve solo indirizzare il pallone: palla che sfiora il palo con il portiere avvesario che non può nulla.: Vaclik; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick.: Schemichel; Christense, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.Si sfidano alle 18 due squadre che, comunque vada, potranno dire di aver superate le aspettative, con la semifinale a Wembley che diventa a questo punto della competizione non più un sogno.Da una parte la Repubblica Ceca che ha vinto 2-0 contro l'Olanda , dall'altra la Nazionale danese che dopo una partenza a rilento condizionata da quanto successo al proprio numero 10 Eriksen, è riuscita a farsi forza asfaltando le successive avversarie: 4-1 alla Russia nell'ultima giornata della fase a gironi, 4-0 al Galles nell'ottavo di finale , con un totale di 8 reti che rendono l'attacco del C.t. Hjulmand uno dei più pericolosi.Nel computo totale degli scontri tra le due contentendi la bilancia pende dalla parte dei cechi con 3 vittorie in 11 incontri mentre sono 2 le vittorie degli scandinavi; l'ultimo e unico precedente tra le due nazionali in un incontro a questo livello è datato 2004 all'Europeo quando a vincere fu proprio la Repubblica Ceca con goal di Koller e doppietta di Milan Baros.