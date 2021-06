Svezia Ucraina 1-1 Live: finiti i tempi regolamentari, Forsberg dopo aver risposto a Zinchenko colpisce due legni

admpumiddle

Helt lika efter 90 minuter. Nu väntar förlängning i Glasgow!#SWE 1-1 #UKR | #EURO2020

outstream

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 29, 2021 Verticalizzazione dal cerchio di centrocampo di Ekdal per Kulusevski, partito sulla linea del fuorigioco, che perde un po' di tempo nel controllare il pallone e al momento del tiro è oramai recuperato dal difensoe avversario, che in contrasto devìa la palla in angolo.Giallo anche per Forsberg che nel controllare il pallone sbraaccia un po', per Rocchi è ammonizione anche se l'avversario accentua, e in ritardo, il contatto, apparso piuttosto leggero.Doppio cambio per la Svezia con i due terzini, Lustig per scelta tecnica e Augustinsson per infortunio, sostituiti rispettivamente dall'ex Bologna Krafth e Bengtsson.Altra ammonizione, questa volta per l'Ucraina, con Yarmolenko che viene punito dall'italiano Rocchi per le proteste plateali a seguito del calcio di punizione assegnato dall'arbitro italiano alla Svezia per il contatto giudicato irregolare del neo entrato Malinovskyi ai danni di Lustig.Prima ammonizione del match con Kulusevski che viene registrato nell'elenco dei cattivi per una trattenuta reiterata ai danni di Zinchenko.Vicino alla doppietta personale Forsberg che ancora una volta viene fermato solamente dalla sfortuna: se ne va nella corsia mancina il laterale svedese concludendo poi con il destro, la palla si infrange sulla traversa.Primo cambio del match con "Sheva" che richiama in panchina il numero 10 Shaparenko, al suo posto dentro Malinovskyi, il grande escluso del match.Altro palo, questa volta colpito dagli avversari: ancora la coppia che ha fatto male all'Ucraina nella prima frazione con Isak che serve l'esterno del Lipsia che qesta volta di destro, il piede preferito, tenta la conclusione a rete, la palla colpisce il legno alle spalle di Bushchan.Yarmolenko sguscia via nella propria zona di competenza, il lato destro, e serve all'indietro in area Sydorchuk il quale colpisce a botta sicura ma il tiro si spenge sul palo.Forsberg serve l'ex Sunderland Larsson che dai 30 metri ci prova, il tiro finisce fuori di poco.Partita ad alti ritmi e molto equilibrata quella giocata in Scozia con entrambe le squadre vogliose di vincere e dimostrare, a chi li sottovaluta come nel caso della Svezia e a chi li ha aspramente criticati per un gioco tutt'altro che entusiasmante nel caso dell'Ucraina, che meritano di essere dove sono.Nonostante una lunga imbattibilità, dimostrata dai soli due goal subiti nella fase a gironi, tutti nell'ultima partita contro Lewandowski, è proprio la Svezia a passare in svantaggio grazie al siluro di Zinchenko: il polivalente talento del City è l'emblema del cambiamento adoperato dal Ct Shevchenko che dopo tre partite con il 4-1-4-1 con Malinvoskyi sempre titolare e l'autore del goal sulla trequarti, stasera ha schierato un più equilibrato 3-5-2 con il ritorno in fascia dell'ex Shakhtar Donetsk che fino a questo momento ha ripagato.Dall'altra parte a pareggiare i conti ci ha pensato Forsberg, a segno per la quarta volta in questa manifestazione dopo il goal su rigore contro la Slovacchia e la doppietta rifilata alla Polonia; da segnalare la buona prova del solito Isak, autore dell'assist, e di Kulusevski, di ritorno tra i titolari dopo essere stato fermo causa covid e tornato, partendo dalla panchina, proprio contro la Polonia, in cui riuscì comunque ad incidere con due assist.Partita non povera di emozioni e di sorprese grazie ad un'Ucraina ben messa in campo che ha forse sorpreso gli avversari, non capaci di trovare varchi affidandosi spesso al talento di Isak e alla fantasia di Kulusevski per scardinare la difesa avversaria, nel secondo tempo si prevedono altre occasioni da una parte e dall'altra con le armi in panchina che non mancano per entrambe le compagini.scambio di passaggi tra Kulusevski e Isak all'altezza dei 20 metri, poi servizio dell'ultimo per Forsberg che risponde al bolide di mancino di Zinchenko con un'altra fucilata con il piede debole che, complice una deviazione che inganna il portiere avversairo, spedisce la palla in rete.: l'ex stella della Dynamo Kiev ora al West Ham Yarmolenko entrato in area di rigore dalla destra serve con un delizioso esterno mancino l'accorrente Zinchenko nella parte opposta del rettangolo, con il centrocampista e terzino mancino con Guardiola al City che esplode il mancino su cui nulla può Olsen.Ancora Kulusevski protagonista, vero e proprio regista delle azioni offensive svedesi, perché appoggia il pallone ad Isak con il centravanti ex Borussia Dortmund che all'ingresso in area cerca il secondo palo ma apre troppo il destro e il pallone termina a lato.Kulusevski inizia a farsi vedere con un pallone scodellato in area dalla zona di destra, pallone su cui per poco non si avventa il numero 10 Forsberg.Si fa vedere anche la punta del Gent attenzionato da numerosi club europei, Yaremchuk: scambia con il capitano Yarmolenko nei pressi del limite dell'area e calcia di prima intenzione, il tiro viene però respinto da Olsen.Occasione per il numero 10 Shaparenko che, servito da Stepanenko, sfonda centralmente provando la conclusione con il destro all'altezza della trequarti: il tiro del giovane talento scuola Dynamo Kiev termina però a lato.All'arrembaggio la squadra scandinava con Kulusevsk che dopo una lunga sortita offensiva di squadra arriva alla conclusione dopo un batti e ribatti in area: il tiro dello juventino è murato con la palla che termina fuori, calcio d'angolo per gli uomini di Andersson

Åttondelsfinalen mot Ukraina är igång! #SWE 0-0 #UKR | #EURO2020

— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 29, 2021 : Olsen; Augustinsson (dall'83' Bengtsson), Danielsson, Lindelof, Lustig (dall'83' Krafth); Forsberg, Ekdal, Olsson, Larsson; Isak, Kulusevski.: Bushchan; Kryvtsov, Zabarnyi, Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko (dal 61' Malinovskyi), Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.