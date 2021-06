Italia-Austria Live 0-0: più vicini al goal gli ospiti, gli Azzurri in apprensione

admpumiddle

La cronaca del secondo tempo

84'

Altro doppio cambio comandato dal Ct della Nazionale italiana: fuori Immobile, che nel secondo tempo è stato meno pericoloso, e proprio Berardi, dentro Belotti e Chiesa che proveranno negli ultimi minuti dei tempi regolamentari a cambiare il risultato.



83'

Spinazzola va al cross dalla zona laterale dell'area di rigore, pallone che arriva a Berardi tutto solo nei pressi del secondo palo, il numero 11 ci prova in rovesciata: si coordina bene il capitano del Sassuolo ma colpisce male e il pallone va fuori.

Sembra in bambola la Nazionale di Mancini, il goal subìto e poi annullato e il possibile calcio di rigore contro non sembrano aver svegliato la squadra ma impaurito: continua a rendersi pericolosa l'Austria con Laimer che una volta entrato in area cerca di servire con un rasoterra il tutto solo Arnautovic, Bonucci lo anticipa allontanando la minaccia,Riprende il gioco ma con un calcio di punizione a favore dell'Italia perché il laterale Laimer era in posizione di fuorigioco sul tocco del compagno.Non è ancora ripreso il gioco dopo un dubbio contrasto in area di rigore italiana tra Pessina e Lainer: calcio di punizione dai 35 metri di Alaba, traversone lungo che arriva nei pressi del secondo palo dopo la spizzata di Hinterregger, Pessina viene sorpreso dall'inserimento dell'avversario e allarga troppo il braccio.Sbaglia in fase di costruzione l'Austria che perde il pallone a centrocampo, ne approfitta Immobile che dopo aver ricevuto palla dai 30 metri serve Insigne posizionato nei pressi del vertice sinistro dell'area di rigore: il napoletano si ferma, elude così il pressing avversario e conclude con un tocco morbido di destro, pallone che non gira e termina sul fondo.Concluso il check del Var: l'attaccante dello Shangai Sipg era leggermente al di là della linea dei difensori italiani, il ginocchio era oltre.Esultano i giocatori e i tifosi austriaci anche se rimangono dubbi sulla posizione dell'autore del goal, intanto doppio cambio ordinato da Mancini, che cambia volto alla metà campo: fuori Barella e Verratti, dentro gli autori di 3 dei 7 goal segnati dall'Italia, Pessina e Locatelli.



65'

Goal annullato Austria: Laimer effettua un traversone dalla destra, pallone sulla testa di Alaba che sovrasta Di Lorenzo, pallone che sembra terminare fuori ma Arnautovic ci crede e di testa spizza il pallone in porta: Donnarumma battuto, pallone che sbatte sulla traversona ed entra dentro.

63'

Sugli sviluppi del calcio d'angolo Arnautovic è libero da marcature e tenta la conclusione in caduta, il pallone arriva debole sul primo palo, Donnarumma accoglie la palla tra le braccia.



62'

Perde il controllo del pallone Verratti nella propria trequarti, Sabitzer gli ruba il pallone e fa un passo per poi concludere, il tiro è però deviato da Bonucci, pallone in angolo.

55'

Filtrante di Verratti che serve sulla corsa Insigne scattato all'altezza della linea di centrocampo sul filo del fuorigioco, il numero 10 controlla il pallone e alza subito la testa e prova a servire dall'altra parte Berardi, Alaba capisce prima l'intenzione dell'avversario e, superato in velocità l'esterno del Sassuolo, tocca il pallone, calcio d'angolo per gli Azzurri.



52'

Punizione al limite dell'area affidata al mancino di Alaba: prova il nuovo acquisto del Real Madrid a superare la folta barriera avversaria alzando la palla, troppo però con il pallone che termina a lato.





51'

Altra ammonizione per l'Italia: nel taccuino dell'arbitro finisce Barella per reiterate proteste.



50'

Primo ammonito tra gli Azzurri, è Di Lorenzo: il terzino del Napoli secondo Taylor nel suo intervento in scivolata al limite dell'area ha toccato la palla con il braccio.



46'





Dopo i primi minuti in cui gli Azzurri per la prima volta in 4 partite sono costretti a difendere nella propria metà campo con un'Austria che parte all'assalto, gli equilibri si stabilizzano con i giocatori di Mancini a cui è affidato il compito di tenere il pallone mentre quelli di Foda che difendono attentamente e sono pronti a ripartire.

Dopo aver flirtato con la porta avversaria con i tiri telefonati o esterni di Insigne e Spinazzola, arriva la conclusione a botta sicura dentro l'area di Barella con Bachmann che si supera dopo 17 minuti ma è datata al 30° minuto l'occasione più nitida azzurra: Immobile dai 25 metri alza la testa e prende la mira, il suo tiro di potenza fa schiantare il pallone sul palo vicino al "sette", Bauchmann può solo guardare.

La partita prosegue con delle dinamiche a cui è nuova l'Italia: marcatura su Jorginho e Verratti con il gioco che si concentra sugli esterni ma sopratutto gli avversari si rendono pericolosi in attacco con l'esperienza e la tecnica di Arnautovic e gli inserimenti degli esterni offensivi.

Il migliore in campo è sicuramente Spinazzola fino a questo momento: da lui sono partite le occasioni più pericolose ed è l'unico a creare superiorità numerica con le sue accelerazioni sulla fascia mancina, bene anche i compagni Immobile, sempre bravo a farsi trovare pronto, e Barella, motorino instancabile di centrocampo; in ombra Berardi e Insigne, ancora un po' ingessati, mentre tra gli avversari si nota l'esperienza ad alti livelli e il talento naturale di capitan Alaba, una sicurezza in difesa ma che si fa trovare spesso anche nei pressi dell'area di rigore avversaria.





La cronaca del primo tempo

45+1'





43'

Verratti serve nei pressi del limite dell'area austriaca Spinazzola che dopo il controllo cerca di concludere e ci riesce con un tiro però molto smorzato con il pallone che sembra terminare fuori ma Bauchmann non si fida e tocca il pallone dopo essersi tuffato vicino al primo palo.







35'

Nei pressi della linea laterale Arnautovic con una grande giocata e un pizzico di fortuna riesce a girarsi superando la marcatura di Acerbi e Verratti e all'altezza del vertice alto dell'area Laimer, servito dal proprio centravanti, crossa in mezzo dove Donnarumma anticipa tutti e blocca la sfera.



31'

Controlla il pallone dai 25 metri Immobile che non serve i compagni Berardi e Insigne ma, dopo aver alzato la testa e preso la mira, esplode il destro: pallone che s'infrange sul palo con Bauchamnn battuto.





18'

Arnautovic è lasciato solo a battagliare contro la coppia di centrali azzurra ma riesce comunque a concludere: controllo della punta ora in Cina dopo il cerchio di centrocampo, conclusione da lontano dell'attaccante dopo che ha visto Donnarumma leggermente fuori dai pali, pallone alto sopra la traversa.





17'

Iniziata la sfida tra Spinazzola e l'esterno difensivo avversario di turno: stasera è Laimer che soffre la tecnica del laterale della Roma il quale con il macino mette un rasoterra in area sul quale arriva Barella che di collo esterno di prima conclude a rete sul secondo palo, Bauchmann d'istinto con il piede devìa.





14'

Prima conclusione in porta della partita e la squadra artefice è l'Italia: destro a giro dal vertice alto di sinistra dell'area di rigore da parte del numero 10 Insigne, pallone debole, facile la parata in presa bassa di Bachmann.



11'

Azione insistita dell'Italia con Berardi che, servito da Barella, tenta la conclusione ma è murato; sulla ribattuta Verratti scippa il pallone ad Hinterregger e serve a sinistra Spinazzola, il quale con la sua corsa aveva dato inizio alla proiezione offensiva azzurra, e dopo un doppio passo va sul mancino e di collo tenta la conclusione, pallone che finisce sul fondo.





7'

Ritmi alti a Wembley: l'Austria non ha paura di attaccare e mantiene il controllo del pallone costanentemente nella metà campo italiana, attenta la retroguardia azzurra.



6'

Barella poco dopo la metà campo prova a servire sulla corsa Immobile lanciandolo con un filtrante, il pallone è troppo profondo e il portiere avversario in uscita blocca la sfera.







3'

Dopo pochi minuti il signor arbitro Taylor estrae già il primo cartellino: giallo per il centravanti austriaco ex Inter che interviene in ritardo da dietro al limite dell'area avversaria su Barella.



1'







Le formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

Austria (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Grillitsch, Schlager; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. All. Foda.





Il pre partita

Questa sera alle 21 scende in campo l’Italia di Mancini a Wembley per disputare l'ottavo di finale con l'Austria, alla ricerca del 31° risultato utile consecutivo e soprattutto della qualificazione ai quarti.

Una vigilia movimentata per la polemica sull’inginocchiamento come segno di razzismo, dopo che solo metà della squadra lo aveva fatto contro il Galles.

Bonucci e compagni hanno deciso che stavolta nessuno si inginocchierà, a meno che non venga esplicitamente chiesto da qualcuno più in alto o dalla squadra avversaria.

Per quanto riguarda il campo, l’Italia arriva a questo appuntamento con il vento in poppa, con 9 punti su 9 ottenuti nel girone stravinto con Turchia, Svizzera e Galles, 7 gol fatti e nessuno subito, una striscia di imbattibilità che è arrivata alle fatidiche 30 partite.

E se abbiamo fatto 30, adesso facciamo 31 verrebbe da dire, anche per battere il primato appartenente a Vittorio Pozzo, per ora eguagliato da Roberto Mancini che, approfittando della qualificazione già ottenuta alla seconda giornata, ha potuto schierare tutti i componenti della rosa dei 26 convocati nei già nei primi 270 minuti dell’Europeo, a eccezione del terzo portiere Meret.

Tutti hanno già avuto il piacere di assaporare il campo e di dare il loro contributo, ma è adesso che si inizia a fare sul serio perchè non si può più sbagliare.

Di fronte, come dicevamo, c’è l’Austria che è arrivata seconda del suo girone, dietro all’Olanda e davanti all’Ucraina e alla Macedonia, con 6 punti totalizzati, frutto dei due successi con le due nazionali orientali, mentre l’unica sconfitta è arrivata contro gli Oranje.

A regalare l’Italia alla nazionale austriaca è stato Baumgartner, che ha segnato il gol che ha deciso la sfida contro gli ucraini e consegnato così la piazza d’onore alla nazionale allenata dal tedesco Franco Foda, che con spavalderia ha detto senza mezzi termini di volersela giocare alla pari con l’Italia e di voler fare il possibile per realizzare l’impresa.

Mancini ha un solo dubbio di formazione: a centrocampo il ballottaggio è tra Verratti e Locatelli, che ha ben figurato nei primi due match del girone.