A fine primo tempo la Spagna è in vantaggio sulla Polonia, decide Morata al 26°

¡¡Ha tenido el segundo @GerardMoreno9!! Una lástima que su disparo se haya estrellado contra el lateral de la red tras un gran pase de @JordiAlba. #ESP #POL | 1-0 | 44’ #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/02iBnZmsGx — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 19, 2021

Per la Polonia è una partita da dentro o fuori dopo la sconfitta sorprendente contro la Slovacchia e difatti comincia con il piglio giusto la partita con Klich che da lontano a inizio partita tenta la conclusione, pallone sopra la traversa.La Spagna controlla gli attacchi polacchi lasciando sfogare gli avversari per poi cominciare a imporre il proprio gioco alzando il ritmo e arrivando al goal: al minuto 25 Gerard Moreno abbassa la testa e si rende protagonista di un'azione personale sulla destra, rientra sul mancino verso la porta, la conclusione dal limite dell'area rasoterra e apparsa debole sembra indirizzarsi verso la linea di fondo quando Morata sfugge alla marcatura di Bednarek e da due passi corregge la conclusione indirizzando la palla verso il palo opposto.Spagna che quindi continua il proprio possesso palla anche aiutata da alcuni errori in disimpegno della retroguardia avversaria ma soffre intorno al 43° quando Swiderski dalla distanza colpisce il palo e sulla ribattuta Lewandowski controlla e a pochi metri da Unai Simon conclude a botta sicura con il mancino ma il portiere dell'Athletic mette il piede e respinge; un minuto più tardi occasione per la Spagna con Jordi Alba che si fa trovare in proiezione offensiva e dal fondo la mette velocemente in mezzo rasoterra per Gerard Moreno che in corsa di prima intenzione indirizza la palla sul primo palo ma il pallone termina a lato.: Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke (dal 69' Fabian Ruiz), Rodri, Pedri; Gerard Moreno (dal 69' Sarabia), Morata (dall'87' Oyarzabal), Dani Olmo (dal 61' Ferran Torres).: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek (dall'85' Dawidowicz); Jozwiak, Moder (dall'85' Linetty), Klich (dal 55' Kozwloski), Zielinski, Puchacz; Swiderski (dal 68' Frankowski), Lewandowski.Dopo il deludente pareggio a reti bianche all'esordio in casa contro la Svezia, per la Nazionale di Luis Enrique è necessaria quindi una vittoria con gli stessi scandinavi al momento in testa con 4 punti seguiti dalla Slovacchia a quota 3 per non perdere terreno e rischiare di passare al turno successivo al 2° posto, eventualità sempre insidiosa e rischiosa.Rispetto alla partita d'esordio l'ex tecnico di Barcellona e Roma esclude dagli 11 titolari Ferran Torres con Gerard Moreno, punta che nel Villareal campione dell'Europa League ha giocato spesso proprio come ala destra in un tridente e chiamato a furor di popolo a giocare al posto del puntero Morata, in campo dal primo minuto, con l'attaccante juventino che dovrà smentire le critiche e i fischi che lo stanno accompagnando fin dalle amichevoli pre-Europeo; per l'ex Real Madrid sono comunque incoraggianti le parole del Commissario tecnico il quale nella conferenza stampa della vigilia ha ribadito la propria fiducia al giocatore affermando:"Domani (oggi, ndr.) giocheremo con Morata e altri dieci, se devono fischiare che lo facciano solo se c'è apatia".Per la squadra del principe del goal Robert Lewandowski è l'occasione di zittire i critici, sopratutti quelli in madre patria, che dopo la sorprendente sconfitta all'esordio contro la meno quotata Slovacchia, hanno sì puntato il dito con i propri giocatori ma soprattutto contro Paulo Sousa e la federazione, rei il primo di non aver dato identità ed uno stile di gioco rispettabile alla propria nazionale, la seconda di pagare troppo un allenatore che contro la Slovacchia ha deluso molto.Rispetto quindi a quella partita ci sono alcuni cambi, sia di modulo che di giocatori, con Krychowiak da sostituire obbligatoriamente data la sua squalifica: non più 4-3-1-2 ma difesa a 3 con Rybus e Linetty che si accomoderanno in panchina con il centrocampista 22enne Jakub Moder, entrato lunedì scorso a gara in corso al posto di Klich in mezzo al campo dal primo minuto affianco proprio del centrocampista del Leeds, il difensore classe '99 Tymoteusz Puchacz, entrato contro la Slovacchia al posto di Rybus, titolare sulla fascia mancina, infine Karol Swiderski, subentrato a Zielinksi, in campo dall'inizio ad agire attorno al bomber del Bayern Monaco con il napoletano arretrato sulla linea dei centrocampisti.