Le partite di oggi: stasera in campo il girone dell'Inghilterra. Alle 15 Svezia-Slovacchia

In programma oggi tre partite per gli Europei: in scena entrambe le partite del girone D e una partita del Girone E.

Alle ore 15 Svezia-Slovacchia, seconda partita del girone. Nella prima gara la Svezia ha fermato la Spagna sullo 0-0, mentre la Slovacchia ha vinto un po’ a sorpresa contro la più quotata Polonia

Si incontrano San Pietroburgo: una sfida che potrebbe già dare qualche risposta in vista del passaggio di turno.

Le due selezioni fanno affidamento su una forte difesa, e sognano gli ottavi di finale.

Un piccolo allarme viene dalla nazionale di capitan Hamsik, con la positività al Covid riscontrata nel difensore della Lazio Denis Vavro, e in un membro dello staff tecnico della nazionale.

Alle 18 e alle 21 due partite del Girone D.

La prima è Croazia-Repubblica Ceca, che si gioca all’Hampden Park di Glasgow.

Non può sbagliare la nazionale vicecampione del mondo, sconfitta dall’Inghilterra per 1-0 all’esordio, mentre la Repubblica Ceca vuole replicare la bella prova del primo match contro la Scozia, condita dalla doppietta di Schick.

Alle 21 Inghilterra-Scozia. La più antica rivalità calcistica, a livello internazionale, si è inasprita ancor più negli ultimi anni per le rinnovate istanze indipendentiste della Scozia.

Negli ultimi 149 anni le due nazionali si sono affrontate 114 volte: dopo la prima sfida – terminata in parità, si è stabilita la netta supremazia dei Tre Leoni, capaci di vincere 48 volte (25 le sconfitte) in tutte le competizioni.

La selezione di Southgate parte favorita, ma la Scozia dovrà fare la sua gara per non dare quasi ufficialmente l’addio alla competizione già ai gironi di qualificazione.