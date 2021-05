L'Italia scalda i motori per l'Europeo: battuto San Marino in amichevole per 7-0

admpumiddle

Comincia con una goleada l'avvicinamento azzurro agli Europei: battuto 7-0 il piccolo San Marino con una prova convincente.

Dopo una prima mezz'ora in cui l'Italia non trova grandi spazi, è Bernardeschi a trovare il vantaggio azzurro.

Da lì è tutto in discesa: il 2-0 lo realizza Ferrari, mentre nella ripresa l'Italia alza i ritmi (e San Marino cala alla distanza).

A fissare il risultato sono le doppiette di Politano e Pessina e il gol di Belotti.

Mancini avrà capito chi portare nei 26? Resta solo un'altra occasione, nell'amichevole di venerdì prossimo contro la Repubblica Ceca.

outstream

ad_dyn<

79' Politano trova il 6-0: cross di Bernardeschi respinto dall difesa, Politano inscca con il destro da dentro l'area. Passivo forse un po' troppo severo per San Marino.74'- L'Italia trova il 5-0: Servito da Bernardeschi su calcio di punizione, Castrovilli trova il palo, sulla respinta il centrocampista dell'Atalanta Pessina trova il primo gol in Nazionale.67' - Azione personale di Bernardeschi che serve Belotti in area di rigore: l'attaccante granata sigla il poker azzurro. Tutto facile per il 4-0 azzurro.62' - Alcuni cambi per l'Italia: dopo quello di Politano (al posto di Kean), entrano anche Meret, Di Lorenzo e Belotti per Cragno, Mancini, e Grifo.Al 49' Politano regala il tris: errore della difesa sanmarinese, ne approfitta l'attaccante del Napoli che calcia sul secondo palo da appena dentro l'area.

Italia in vantaggio per 2-0 al 45' contro San Marino in una delle amichevoli prima dell'Europeo.

ad_dyn<

ad_dyn<

Dopo una prima mezz'ora in cui gli azzurri hanno faticato a trovare spazio, in tre minuti riescono a trovare due marcature contro i morbidi giocatori di San Marino.Al 31' realizza Bernardeschi con una conclusione dal limite dell'area, servito da Castrovilli, mentre al 34' un cross dalla bandierina di Grifo viene respinto male da Benedettini e trova pronto il difensore del Sassuolo Ferrari.Questa la formazione scelta da Mancini: un undici sperimentale per decidere chi fara parte della spedizione europea.Test per la Nazionale in vista dell’esordio all’Europeo dell’11 giugno con la Turchia.

Mancini deve scegliere gli ultimi uomini e lo farà schierando una Nazionale “di seconda fascia” per capire chi affiancare a quei 20-21 giocatori già sicuri del posto.

Gli azzurri concluderanno il ritiro in Sardegna e alle 20.45 scenderanno in campo alla Sardegna Arena.

Mancini sembra avere le idee piuttosto chiare: "Questa è l'unica squadra che unisce tutti i tifosi, speriamo di renderli felici. Sono stati giorni di lavoro importanti per valutare le condizioni fisiche dei calciatori. Penso che Verratti ce la possa fare, ha avuto un miglioramento enorme in 15 giorni. Sensi mi preoccupa un po' ed è da valutare in questi giorni. Pellegrini sta migliorando molto".

Tornando al test amichevole di questa sera, Italia e San Marino si sono affrontate due volte, entrambe in gare amichevoli: gli azzurri hanno vinto 4-0 sia nel 1992 che nel 2013.

ad_dyn<

Queste saranno le probabili formazioni ce scenderanno in campo:



Italia (4-3-3): Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Pessina, Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Kean, Grifo. Ct: Mancini.





San Marino (4-5-1): E. Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Rossi, Palazzi; F. Tomassini, Lunadei, Mularoni, E. Golinucci, Hirsch; Nanni. Ct: Varrella.